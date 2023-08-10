Yozgat Sporcu Eğitim Merkezi'ne 42 sporcu alınacak

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sporcu Eğitim Merkezi'ne bu sene 22 yatılı, 20 gündüz olmak üzere toplam 42 sporcunun alınacağı bildirildi. Başvurular için yaş aralığı ve şampiyonalardaki başarı kriterleri belirlendi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve eski adı Güreş Eğitim Merkezi olan Sporcu Eğitim Merkezi'ne (SEM) bu sene 22 yatılı, 20 gündüz olmak üzere toplam 42 sporcunun alınacağı bildirildi.

Sporcu Eğitim Merkezlerine erkeklerde gündüzlü eğitim için 10-15 yaş aralığında, yatılı eğitim için ise 11-13 yaşında aralığında sporcuların başvuruda bulunabileceği bildirildi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, 11 Yaş, U15 13-14-15 yaş Erkek Serbest-Erkek Grekoromen Türkiye Şampiyonalarında ilk 8' girenlerin ve 12-13 yaş Erkek Serbest-Erkek Grekoromen Türkiye Şampiyonalarında ilk 16'ya giren sporculara başvuru hakkı verileceğini söyledi. U15 13-14-15 Yaş Erkek Serbest-Erkek Grekoromen ilk 8'e giren sporcuların verilen il kontenjanlarını dolduramaması durumunda, ortaokul eğitimine devam eden 11-14 yaş aralığındaki sporcuların değerlendirme komisyonunca ek başvuru hakkı verileceğini dile getiren Parlak, "Gündüzlü eğitim için SEM'lere başvuran sporcular, Sporcu Eğitim Merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet etmeleri veya öğrenim görmeleri şartıyla başvuru yapabileceklerdir. Merkeze kayıt yaptırmaya hak kazanan sporcuların kesin kayıtları Ağustos ayı sonuna kadar yapılacaktır" dedi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, merkezin bu yıl toplam 22'si yatılı toplam 42 sporcu alarak şampiyonlar yetiştirmek amacında olduklarını belirtti. Merkezin geleceğin sporcularını yetiştirmek ve Türk sporuna yeni başarılar kazandırmak adına büyük bir hedefle yola çıktığını vurgulayan Parlak, yeni dönem için belirlenen hedefler doğrultusunda Yozgat Sporcu Eğitim Merkezi'nin bu yıl 42 genç sporcuyu bünyesine alacağını, bu sayede, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek yetenekleri keşfedeceklerini ve geliştireceklerini ifade etti. - YOZGAT