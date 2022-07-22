Yozgat haber | TÜFAD Başkanı Yozgat'ın acı günü Yozgat haberlerine göre Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, annesi Hatice Yozgat'ı kaybetti. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, annesi Hatice Yozgat'ı kaybetti. TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat'ın annesi Hatice Yozgat hayatını kaybetti. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Hatice Yozgat, geçirdiği rahatsızlık sonrasında yaşama veda etti. Osman Yozgat, acı haberile derin üzüntü duyarken anne Hatice Yozgat, bugün Yahyalı'nın Mustafabeyli köyünde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Kayseri Futbol Yozgat Spor Haberler

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