Yozgat Çekerek Barajı'nda Yelken Yarışlarına Hazırlanıyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesi, Türkiye'nin en büyük barajlarından biri olan Çekerek Barajı'nda yelken yarışmaları düzenlemek için hazırlıklara başladı. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, barajın uygun rüzgar koşullarına sahip olduğunu belirterek ulusal çapta bir yarış organize edeceklerini açıkladı.

Daha önce Rafting şampiyonalarına ev sahipliği yapan Yozgat'ın Çekerek ilçesi şimdi de yelken yarışlarına hazırlanıyor.

Türkiye'nin en büyük barajlarında biri olan Çekerek Barajı'nda yelken yarışmaları yapılması planlanıyor. Dünyanın en büyük Lavanta Adası ve dünyanın 2'nci Rafting ve su sporları parkuruna sahip olan Çekerek ilçesinde, Türkiye'nin en büyük barajlarından biri olan Çekerek Barajı'nda yelken yarışmaları yapılması için Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak incelemelerde bulundu.

Yozgat Valisi Ziya Polat ile birlikte Çekerek ilçesine giden Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak Çekerek Barajı'nın yelken sporu için uygun bir rüzgara sahip olduğunu söyledi. Yelken sporunun olmazsa olmazı olan rüzgarın Çekerek Barajı'nda çok güzel olduğunu dile getiren Akdurak, "Valimiz Ziya Polat'ın talimatlarıyla hazırlık aşamasından sonra ilk fırsatta burada ulusal çapta bir yelken yarışını hızlıca organize edeceğiz" dedi.

Yozgat Valisi Ziya Polat ise Başkan Akdurak'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "En yakın zamanda suyun rüzgarla buluştuğu bu güzel yerde, gençlerimizde yelken sporu ile buluşacak. Bu proje için Valiliğimiz, Çekerek Belediyesi ve Kaymakamlık olarak Türkiye Yelken Federasyonumuz ile birlikte hareket edeceğiz. Çok yakın zamanda yarışmaları başlatacağız" diye konuştu. - YOZGAT