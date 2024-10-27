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Youssef En-Nesyri Süper Lig'de Gol Sevinci Yaşadı

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Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de Bodrum FK karşısında attığı golle ligdeki 2. golünü kaydetti. Maçta Fenerbahçe, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de 2. golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Mücadeleye 11'de başlayan Youssef En-Nesyri, 15. dakikada kafayla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu sezon 3. kez 11'de başlayan En-Nesyri, 9 lig maçında forma giydi. İlk golünü 11'de başladığı Göztepe deplasmanında kaydeden Faslı forvet, ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Youssef En-Nesyri, Bodrum FK maçının 69. dakikasında yerini Cenk Tosun'a bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 kez forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun 1 golü bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Bodrum

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