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Youssef En-Nesyri Süper Lig'de 5 Gol Attı

Youssef En-Nesyri Süper Lig'de 5 Gol Attı
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Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de çıktığı son 3 lig maçında toplamda 5 gol attı. En-Nesyri, bu sezon ligde 8. golüne ulaştı.

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de çıktığı son 3 lig maçında 5 gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri 17 ve 45+5. dakikalarda fileleri havalandırdı. Son haftalarda çıkışını sürdüren 27 yaşındaki futbolcu, Başakşehir ve Eyüpspor maçları sonrası bugün de gollere imza attı. Faslı forvet bu müsabakalarda toplam 5 kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon ligde 8. golüne ulaşan En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 golü bulunuyor.

Youssef En-Nesyri, müsabakaya 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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