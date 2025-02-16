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Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'yi Sırtlıyor

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Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Kasımpaşa'ya karşı attığı 2 golle son 8 maçta 12 gole ulaştı. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Kasımpaşa'ya karşı kaydettiği 2 golle formunu sürdürdü. 27 yaşındaki forvet son 8 maçta 12 gole imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrılırken, Youssef En-Nesyri 2 golle yıldızlaştı. Müsabakanın 21. dakikasında Fred'in pasında topu ağlara gönderen En-Nesyri, 71. dakikada da aşırtma vuruşla fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle takımını yalnız bırakan 27 yaşındaki forvet, ligde çıktığı son 8 maçın 7'sinde gol sevinci yaşadı. Faslı oyuncu, bu süreçte 12 gole imza attı. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşısında da fileleri havalandıran Youssef En-Nesyri, tüm kulvarlarda 23. golüne ulaştı.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 14'ü ilk 11 olmak üzere 22 karşılaşmada forma giyen En-Nesyri'nin 15 golü bulunuyor.

27 yaşındaki golcü, Kasımpaşa'ya karşı 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti

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