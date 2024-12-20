Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'yi Eyüpspor karşısında 6. golüyle sırtladı
Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'a karşı 6. golünü atarak takımına katkı sağladı. Geçtiğimiz hafta 2 gol atan En-Nesyri, son 2 maçta 3.golünü kaydetti.
Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de 6. golüne imza attı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olurken sarı-lacivertlilerin golü Youssef En-Nesyri'nin ayağından geldi. Karşılaşmanın 45+3. dakikasında Kostic'in pasında ceza sahası içerisinde tek vuruşla topu filelere gönderdi. Bu sezon ligde 8'i ilk 11 olmak üzere 16 maçta forma giyen En-Nesyri, 6. golünü kaydetti. Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e karşı 2 gol birden atan Faslı forvet, son 2 lig maçında 3. golüne imza attı.
27 yaşındaki futbolcu UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 kez gol sevinci yaşadı.
Youssef En-Nesyri, müsabakaya 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL