Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye Göğüs Germeye Devam Ediyor

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de son 3 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşırken 2. gol Youssef En-Nesyri'den geldi. Bu sezon Gençlerbirliği deplasmanında fileleri 2 kez sarsan deneyimli forvet, 3 gün önce oynanan Trabzonspor maçında da takımının tek golünü kaydetti. Ligde 5 karşılaşmanın tamamına 11'de başlayan En-Nesyri, Akdeniz ekibine karşı 76. dakikada Cenk Tosun'un indirdiği topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

En-Nesyri'nin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 golü bulunuyor.

28 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor karşısında 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL