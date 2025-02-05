Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'ye 2 Golle Kazandırdı

Fenerbahçe'nin son haftalardaki formda ismi Youssef En-Nesyri, gollerine kupada da devam etti. Faslı forvet bu sezon 20. golüne ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor FK'yı 5-0 yendi. Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri, 2 golle galibiyette önemli rol oynadı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Faslı forvet, 55. dakikada Cenk Tosun'un yerine dahil oldu. En-Nesyri, 81 ve 89. dakikalarda fileleri havalandırarak takımını farklı galibiyete taşıdı.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 10 gole imza atan Faslı futbolcu, Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 maçta da gol sevinci yaşadı. Kasımpaşa'ya 1 gol atan En-Nesyri, bugünkü maçı da boş geçmedi.

Youssef En-Nesyri, bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 13, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda da 3 olmak üzere 20 gole ulaştı. - İSTANBUL