Kahramanmaraş depreminin üzerinden 2 yıl geçti: 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti

Asrın felaketinin 2. yılı! İki büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu
MHP'den Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına yanıt

Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına jet yanıt
İmamoğlu mu, Yavaş mı? Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması

Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması
Beyaz Saray'dan Trump'ın skandal Gazze planıyla ilgili açıklama: Başkan bunu yapmaya kararlı

Beyaz Saray'dan Trump'ın skandal Gazze planıyla ilgili açıklama

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'ye 2 Golle Kazandırdı

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'ye 2 Golle Kazandırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Youssef En-Nesyri, Erzurumspor FK'ya karşı 5-0'lık galibiyette iki gol atarak sezonun 20. golüne ulaştı. Son 7 maçta 10 gol atan En-Nesyri, Türkiye Kupası'nda da etkili performans sergiliyor.

Fenerbahçe'nin son haftalardaki formda ismi Youssef En-Nesyri, gollerine kupada da devam etti. Faslı forvet bu sezon 20. golüne ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor FK'yı 5-0 yendi. Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri, 2 golle galibiyette önemli rol oynadı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Faslı forvet, 55. dakikada Cenk Tosun'un yerine dahil oldu. En-Nesyri, 81 ve 89. dakikalarda fileleri havalandırarak takımını farklı galibiyete taşıdı.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 10 gole imza atan Faslı futbolcu, Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 maçta da gol sevinci yaşadı. Kasımpaşa'ya 1 gol atan En-Nesyri, bugünkü maçı da boş geçmedi.

Youssef En-Nesyri, bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 13, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda da 3 olmak üzere 20 gole ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
img

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
img

Zelenskiy açık açık ülke ismi verdi! "Putin onları da savaşa çekecek"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı yurdu esir aldı, 25 ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı yurdu esir aldı! 25 ilde okullar tatil edildi
Yangın faciası soruşturmasında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Yardımcısı tutuklandı

Yangın faciasında Bolu İl Özel İdaresi'nden iki kişi tutuklandı!
Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almayan kızı Tuğçe Tayfur isyan etti

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, kızı Tuğçe Tayfur isyan etti
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Günlerce bakın ne yemiş

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.