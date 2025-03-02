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Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe ile Gol Krallığına Koşuyor

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe ile Gol Krallığına Koşuyor
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Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Antalyaspor karşısında attığı golle bu sezon toplamda 26 gollük başarıya ulaştı. Lig'de 16 gollük performans sergileyen En-Nesyri, son haftalarda dikkat çeken bir form grafiği yakaladı.

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Antalyaspor karşısında da golünü atarak bu sezon tüm kulvarlarda 26. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Son haftalarda attığı gollerle performansı yükselen Youssef En-Nesyri, Akdeniz ekibine karşı da gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz hafta derbide sessiz kalan En-Nesyri, bugünkü golüyle birlikte ligde 16. golünü kaydetti.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 16'sı ilk 11 olmak üzere 24 karşılaşmada forma giyen En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 golü bulunuyor.

Öte yandan Faslı futbolcu, 15 Aralık 2024'ten itibaren çıktığı 17 mücadelenin 14'ünde gol sevinci yaşadı.

27 yaşındaki golcü, Antalyaspor'a karşı 69. dakikada yerini Anderson Talisca'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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