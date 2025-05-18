Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe ile 28. Golüne Ulaştı
Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Eyüpspor karşısında attığı golle sezonun toplamda 28. golüne ulaştı. Üst üste 2 lig maçında fileleri havalandıran En-Nesyri, bu sezon 32 maçta 18 gol atmış durumda.
Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, üst üste 2 lig maçında gol atarken, bu sezon tüm kulvarlarda 28. golüne ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Başakşehir maçı öncesi uzun süre suskunluk yaşayan Youssef En-Nesyri, üst üste 2 lig maçında fileleri havalandırdı.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 20'si ilk 11 olmak üzere 32 karşılaşmada forma giyen En-Nesyri, 18. golüne imza attı.
27 yaşındaki forvetin, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 golü bulunuyor.
En-Nesyri, Eyüpspor karşısında 70. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı. - İSTANBUL