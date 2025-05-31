Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'de Gol Yağmuruna Devam Ediyor

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'de Gol Yağmuruna Devam Ediyor
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Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, bu sezon 20'si Süper Lig'de olmak üzere toplam 30 gol atarak büyük bir başarıya imza attı. Konyaspor karşısında attığı golle katkısını artıran En-Nesyri, 52 maçta 30 gollük performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, bu sezonu 20'si Süper Lig'de olmak üzere toplam 30 golle tamamladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrılırken, ikinci gol Youssef En-Nesyri'den geldi. Müsabakanın 82. dakikasında ceza sahası içinde Kostic'in yerden pasını tamamlayan En-Nesyri, topu boş kaleye gönderdi.

Sezon başında Sevilla'dan kadroya dahil olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli forma altında ilk dönemde zorluk yaşarken ilk 11'de başladığı kasım ayından itibaren golleriyle katkı sağladı. 27 yaşındaki futbolcu ligde 16 ila 26. haftalar arasında en verimli dönemini geçirdi. En-Nesyri, bu süreçte oynanan 10 lig maçında 13 gole imza attı. Daha sonra 6 karşılaşmada suskun kalan En-Nesyri, son 4 lig maçında 4 gol kaydetti.

Faslı futbolcu bu sezon 22'si ilk 11 olmak üzere 34 müsabakaya çıktı ve 20 kez fileleri havalandırdı.

Youssef En-Nesyri, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 gol kaydetti. Tüm kulvarlarda toplam 52 maçta forma Faslı oyuncu, 30 gollük katkı sağladı.

En-Nesyri, Konyaspor karşısında 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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