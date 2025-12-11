Haberler

Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri, Fas Milli Takımı'nın 2023 Afrika Uluslar Kupası kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Walid Regragui tarafından belirlenen 26 kişilik kadroda, turnuvanın ev sahibi olan Fas’ın kaleci ve defans oyuncuları da yer almakta.

Fas Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Walid Regragui, 21 Aralık-18 Ocak tarihlerindeki turnuva öncesi 26 kişilik kadroyu belirledi.

Organizasyonun ev sahibi Fas'ın kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir El Kajoui (Berkane), El Mehdi Al Harrar (Raja Casablanca)

Defans: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Mohamed Chibi (Pyramids), Jawad El Yamiq (Al-Najma), Romain Saiss (Al Sadd), Abdelhamid Ait-Boudlal (Rennes), Nayef Aguerd (Olimpik Marsilya), Adam Masina (Torino), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anas Salah-Eddine (PSV)

Orta saha: Oussama Targhalline (Feyenoord), Sofyan Amrabat (Real Betis), Ismael Saibari (PSV), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona)

Forvet: Brahim Diaz (Real Madrid), Ilias Akhomach (Villarreal), Chemsdine Talbi (Sunderland), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Soufiane Rahimi (Al Ain), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
