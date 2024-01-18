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Younes Belhanda, Al Shamal ile sözleşme imzaladı

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Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden Faslı futbolcu Younes Belhanda, Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal ile anlaşarak sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Faslı futbolcu Younes Belhanda, Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal ile sözleşme imzaladı.

Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal, Adana Demirspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Faslı futbolcu Younes Belhanda'yı kadrosuna kattı. Deneyimli oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen 33 yaşındaki orta saha, Türkiye kariyerinde çıktığı 202 resmi maçta 41 gol, 32 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Younes Belhanda Katar Futbol Spor Güncel Haberler

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