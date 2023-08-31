- Yörük Şöleninde nefes kesen güreş müsabakaları

37.'si düzenlenen Hacıalanı Şölenine Mersin ve çevre ilçelerden binlerce Yörük katıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde Torosların zirvesinde gerçekleştirilen 37. Hacıalanı Şöleninde binlerce Yörük buluştu. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen güreş müsabakaları nefes kesti. Erdemli Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen şölende, Yörükler zafer ruhuyla çayırda güreşti, müzik dinletileri ile eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

1550 rakımlı Erdemli Hacıalanı Yaylasında 37 yıldır geleneksel olarak şölen düzenleniyor. Şölene Mersin ve ilçelerinden Yörükler yoğun katılım sağlıyor. Bu yıl 37.'si düzenlenen şölende, Yörüklerin güreşleri nefesleri kesti. Minikler peşrev attı, kıran kıran güreş tutu. Büyüklerin güreşi ise heyecanla izlendi.

Yörüklerin zafer ruhuyla güreştiğini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yörükler üzerine sözlerine dikkat çekti. Başkan Tollu, "Türk'ün zafer ayındayız. Ağustos ayının Türkler'in zafer ayı olduğunu herkes biliyor. O da özellikle 30 Ağustos. Varlık sebebimiz olan ve özgür ülkede yaşamamızın yegane sebebi olan 30 Ağustos şenliklerini geleneksel hale getirdiğimiz Hacıalanı yaylasında, Erdemli'nin üstünde bin 500 rakımda 300 güreşçimiz ve binlerce kardeşimizle birlikte zafer ayımızı eda ediyoruz, zafer günümüzü eda ediyoruz. Bizler inşallah bu zafer coşkusunu, zafer heyecanını, zaferin mutluluğunu gelecek kuşaklara aktaracağız ve asla unutturmayacağız. Türk milleti dünyada var olduğu müddetçe, bu aziz millet, bu yüce millet, varlığını, birliğini, beraberliğini inşallah sürdürecek. Ne mutlu bizlere bu ülkeyi armağan edenlere, ne mutlu büyük gaziye, ne mutlu şehitlerimize ve bu ülkeyi bize emanet edenlere" dedi.

Sabah erken saatlerde başlayan etkinlikler ise ara vermeden gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Yediden yetmişe vatandaşlar güreş müsabakalarını heyecanla takip etti.

Hacıalanı şölenine ilk defa katıldığını söyleyen Fatma Yavuz, "İlk defa katılıyorum, etkinlikler de güzel" diye konuştu. Geleneklerin devamı için bu etkinliklerin önemli olduğunu ifade eden Ali Tutuş da "Geleneklerimizi ve göreneklerimizin devamı için böyle güreşlerin olması hem halkımız için hem de sporcular için çok güzel olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. Güreş etkinliklerine geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Meryem Doğan ise "Çok memnunuz, Allah kendilerinden razı olsun. Hiç gelmediydik geldik" dedi.

Şölen, Erdemli Belediyesi Kadın Mehteran Takımının sunumu ve sanatçı Ayşe Dinçer konseriyle sona erdi.