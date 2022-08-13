Yol bisikletinin şampiyonları İran ve Özbekistan Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler yol bisikletinde İranlı Mohammed Ganjkhanlou şampiyon oldu. Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler yol bisikletinde İranlı Mohammed Ganjkhanlou şampiyon oldu. Kadınlarda ise Özbekistan'dan Olga Zabelinskaya altın madalyanın sahibi oldu. Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları kapsamında erkekler bisiklet 100 kilometre yol yarışını İranlı bisikletçi Mohammed Ganjkhanlou birinci sırada bitirdi. Meram Dutlukır Mevkii'nde yapılan yarışmada Cezayirli Youcef Reguigui ikinci olurken, bronz madalya Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yousif Mirza Al-Hammadi'nin oldu. KADINLAR YOL BİSİKLETİNDE ZİRVE ÖZBEKİSTANLI ZABELINSKAYA'NIN 90 kilometre yol yarışlarında kürsüye Özbekistanlı ve İranlı sporcular çıktı. Meram Dutluklar Mevkii'nde yapılan yarışmalarda Özbekistan'dan Olga Zabelinskaya 2.23.10'luk derecesi, 37.72'lik averajı ile altın madalyanın sahibi oldu. Yine aynı ülkeden Margarita Misyurina 2.32.21'lik derece 35.44'lük averaj ile gümüş madalya kazandı. İran'dan Mandana Dehghan ise 2.32.22'lik derecesi ve 35.44'lik averajla bronz madalyayı aldı. Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı zorlu etapta bisikletçiler, finiş çizgisine yaklaşırken güçlük çekti. Spor Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez Özbekistan Konya Spor Haberler

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