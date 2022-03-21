Yol bisikleti kampı "Boostcamp", Türk Telekom Prime sponsorluğunda Marmaris'te yapılacak

Marmaris'te 5 gün boyunca sürecek yol bisikleti kampı Boostcamp, Türk Telekom Prime sponsorluğunda 23 Mart'ta başlayacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı pek çok bisiklet tutkununu bir araya getirecek kampa, dünyaca ünlü sporcular katılacak.

Boostcamp, bu yıl "Dağlarda İntikam" sloganıyla Orhantepe etabında 580 kilometrelik güzergahta 23-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Organizasyonun Marmaris etabına, Almanya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, İngiltere, İsveç, Belçika, İran, Hollanda, Norveç ve Afganistan gibi ülkelerden katılım olacak.

Eski yol yarışı bisikletçisi İtalyan pro atlet Alberto Elli, 2013 UCI Dünya Yol Şampiyonası'nda yarışan eski Alman bisikletçi Christoph Pfingsten ve Amerikalı bisiklet fotoğrafçısı Brian Hodes de etkinlikte pedal çevirecek.

Kampa, Türkiye'den de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli, Bursa, Muğla, Antalya, Balıkesir, Ordu, Denizli, Konya, Yalova ve Zonguldak gibi pek çok şehirden başvuru gerçekleşti.

Yol yarışı bisikletçileri, Ege'nin çam ağaçları arasında, sürüş zorluğuna sahip etaplarda heyecan verici bir deneyime ortak olacak. Bisiklet rehberleri ile gruplar halinde gerçekleşecek sürüşler, araçlar eşliğinde olacak.

Bu sene ilk defa Türkiye'de düzenlenecek ve Türkiye'nin tanıtımına büyük değer katacak, adını bisiklet yarışlarının en zor etabı olarak bilinen "Santini Queens of The Aegean Boostrace"ten alan bisiklet yarışı da 29 Mayıs'ta Marmaris'te koşulacak.

Dünyada benzerleri büyük ilgi gören ve 24 saat süren bisiklet heyecanı yarışı ise Türk Telekom isim ve ana sponsorluğunda 17-18 Eylül tarihinde İstanbul'da yapılacak. "Türk Telekom İstanbul 24 saat Boostrace" isimli yarış, İstanbul Park'ta 24 saat boyunca ferdi ve 2, 4 ve 6 kişilik takımlar halinde gerçekleştirilecek.

UNESCO dünya mirası listesinde yer alan olağanüstü doğal güzellikleri ve eşsiz parkurlarıyla Boostcamp Kapadokya ayağı, 6-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Ardından Kasım ayında ilk defa "Boostcamp İstanbul" adıyla yine sürüş ve sürüş sonrası aktiviteleriyle birlikte bir etkinlik daha yapılacak.