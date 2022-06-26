Yoga tutkunları Nilüfer'de buluştu

Uluslararası Yoga Günü resmi etkinlikleri, Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde Hindistan Başkonsolosluğu'nun destekleriyle Üç Fidan Gençlik Parkı'nda gerçekleştirildi.

Uluslararası Yoga Günü'nde, yoga yapan çok sayıda Nilüferli, Üç Fidan Gençlik Parkı'nda bir araya geldi. Nilüfer Belediyesi ve Hindistan Başkonsolosluğu'nun destekleriyle Bursa Yoga Merkezi'nin organize ettiği etkinliğe, Hindistan'ın İstanbul Konsolosu Sudhi Choudhary ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de katıldı. Gün boyu devam eden ve vatandaşların ücretsiz olarak katılım gösterdiği etkinlikte, eğitmenler tarafından yoga eğitimi, nefes egzersizleri ve meditasyon çalışmaları yapıldı. Katılımcılar Pranayama nefes, Yin yoga, Hatha yoga, eklem yogası, Ashtanga yoga gibi farklı stilleri deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinliğin sonunda konuşan Hindistan'ın İstanbul Konsolosu Sudhi Choudhary katılımcılara ve Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti. Yoganın dünyada kültürel miras haline geldiğini vurgulayan Choudhary, "Yoga bedenimizi, sağlığımızı olumlu etkiler. Yoga herkese göre farklı yorumlanır ve etkilenir. Yoga sevgi, mutluluk içerir. Yoga yapmak için yaşın ve bedenin önemi yoktur. Sağlığınız elverişliyse mutlaka yoga yapın. Hayatın koşuşturmasında yoga size iyi gelecektir" dedi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de festival havasında geçen etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Nilüfer'de yogayı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Çeşitli parklarımızda periyodik olarak yoga etkinliği düzenliyoruz. Nilüfer halkı destek verirse etkinliklerimiz daha geniş alanlara yayılacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Hindistan'ın İstanbul Konsolosu Sudhi Choudhary ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de düzenlenen yoga eğitimlerine katıldı. Sudhi Choudhary, Dr. Sibel Özer ve emeği geçenlere günün anısına teşekkür plaketi verdi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor