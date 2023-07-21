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Yılyak Samsunspor Basketbol, Malili pivot Sagaba Konate'yi transfer etti

Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yılyak Samsunspor Basketbol, Malili pivot Sagaba Konate'yi transfer etti. Takım, Konate ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yılyak Samsunspor Basketbol, Malili pivot Sagaba Konate'yi transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, en son Almanya BBL takımlarından Ratiopharm Ulm forması giyen 1997 doğumlu 2.03 boyundaki Malili pivot Sagaba Konate ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın iki taraf içinde hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Spor

Samsunspor basketbol Spor Haberler

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