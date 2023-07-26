Yılyak Samsunspor Basketbol Erkek Takımı, Nimrod Levi'yi transfer etti

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yılyak Samsunspor Basketbol Erkek Takımı, İsrailli milli basketbolcu Nimrod Levi'yi transfer etti. Takım, Levi ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yılyak Samsunspor Basketbol Erkek Takımı, İsrailli milli basketbolcu Nimrod Levi'yi transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, en son İsrail Süper Ligi takımlarından Hapoel Galil Elion'da forma giyen 2,08 boyundaki 1995 doğumlu İsrailli milli oyuncu Nimrod Levi ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.