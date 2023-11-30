Yılport Samsunspor, Yukatel Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Mickael Tırpan ve Landry Dimata katılmadı.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve şut çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Mickael Tırpan ve Landry Dimata katılmadı.