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Yılport Samsunspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

Yılport Samsunspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'un yeni sezon kamp programı açıklandı. Takım, 23 Haziran'da Samsun'da toplanacak ve 03-14 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da birinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. İkinci etap için ise 18-29 Temmuz tarihleri arasında Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girecek.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı- beyazlı ekibin, 23 Haziran'da Samsun'da toplanacağı, 03-14 Temmuz tarihlerinde birinci etap kamp çalışmaları için Erzurum'a gideceği belirtildi.

Açıklamada, "Üç günlük iznin ardından ikinci etap için takımımız 18-29 Temmuz tarihleri arasında Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girecek. Takımımızın kamp süresi boyunca yapacağı hazırlık maçları takvimi ise daha sonra paylaşılacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Spor

Samsunspor Erzurum Samsun Spor Haberler

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