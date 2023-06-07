Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'un yeni sezon kamp programı açıklandı. Takım, 23 Haziran'da Samsun'da toplanacak ve 03-14 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da birinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. İkinci etap için ise 18-29 Temmuz tarihleri arasında Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girecek.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı- beyazlı ekibin, 23 Haziran'da Samsun'da toplanacağı, 03-14 Temmuz tarihlerinde birinci etap kamp çalışmaları için Erzurum'a gideceği belirtildi.

Açıklamada, "Üç günlük iznin ardından ikinci etap için takımımız 18-29 Temmuz tarihleri arasında Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girecek. Takımımızın kamp süresi boyunca yapacağı hazırlık maçları takvimi ise daha sonra paylaşılacak." ifadeleri kullanıldı.