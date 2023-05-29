Spor Tota Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'un şampiyonluk kupası, Terme'de sergilendi.

Terme Cumhuriyet Meydanı ile 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programlarda, Samsunspor'un şampiyonluk kupası vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kulüp başkan vekili Veysel Bilen, genel müdürü Soner Soykan ve icra kurulu üyesi Suat Çakır'ın yanlarında getirdiği şampiyonluk kupasını Termeli taraftarlar coşkuyla karşıladı. Vatandaşlar kupa ile fotoğraf çektirdi.

Veysel Bilen, AA muhabirine, 11 yıllık özlemin ardından elde edilen şampiyonluk kupasını Samsun'un ilçelerindeki taraftarlarla buluşturmak istediklerini söyledi. Samsunspor'un Süper Lig'de başarılı olacağına inandıklarını kaydeden Bilen, "Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'da bu etkinliklerin yapılması, takımın şehirle bütünleşmesi anlamında devamlı bizi teşvik ediyor, talimat veriyor. Dolayısıyla bugün burada olmaktan mutluyuz." diye konuştu.

Samsunspor'un gelecek sezonda güçlü bir kadroyla Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediğini belirten Bilen, "Maçın tamamında mücadele eden, aşkla, şevkle formasını terleten bir oyuncu grubuyla hocamıza inanıyor ve güveniyoruz. Aramıza katılacak yeni oyuncularla birlikte Süper Lig'de kalıcı olacağımızın, daha büyük başarılara imza atacağımızın habercisi olarak ilk sezonumuzu geçirmek istiyoruz. Her zaman söylediğimiz, 'Samsunspor, Süper Lig'e yeni gelmedi, geri döndü.' sözü var. Dolayısıyla bunun mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.