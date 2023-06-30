Yılport Samsunspor'un 58. kuruluş yıl dönümü meşale gösterisiyle kutlandı
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Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Yılport Samsunspor'un 58. kuruluş yıl dönümü, taraftarlar meşale gösterisiyle kutlandı. Samsunspor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da meşale gösterisi düzenlendi. Yüzlerce taraftar, Atakum ilçesindeki Yat Limanı'nda toplanarak sahil boyunca meşaleler yaktı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Yılport Samsunspor'un 58. kuruluş yıl dönümünü, taraftarlar meşale gösterisiyle kutladı.
Samsun'da 30 Haziran 1965'te kurulan Samsunspor Kulübünün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla meşale gösterisi gerçekleştirildi.
Atakum ilçesindeki Yat Limanı'nda toplanan yüzlerce taraftar, sahil boyunca yan yana dizildi.
Samsun'un plaka koduna atıfta bulunan taraftarlar, saat 20.55'te 555 meşale yaktı.