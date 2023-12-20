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Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor

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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında konuk edecek. Karadeniz temsilcisi, seri galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Karadeniz temsilcisi ligin son 2 haftasında Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2 ve sahasında Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek yakaladığı seri galibiyeti, TÜMOSAN Konyaspor maçında da devam ettirmek istiyor.

Ligde 14 puanlı iki takımın karşılaşmasında yenen takım avantaj sağlayacak.

TÜMOSAN Konyaspor maçında, sakatlıkları nedeniyle Samsun ekibinde Gaetan Laura, Nanu, Zeki Yavru, Youssef Ait Bennasser forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Karadeniz Konyaspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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