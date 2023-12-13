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Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları devam eden oyuncular katılmadı.

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve pas çalışması yapılan antrenman, dar alanda taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Zeki Yavru, Gaetan Laura ve Landry Dimata katılmadı.

Kaynak: AA / Spor

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