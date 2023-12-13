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Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

13 Aralık 2023 16:57 Güncelleme: 16:58 Abone Ol

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları devam eden oyuncular katılmadı.