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Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Samsun ekibi, ikinci galibiyetini elde etmek istiyor.

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a ile karşılaşacak.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligdeki tek deplasman galibiyetini sezonun ilk yarısında Yukatel Adana Demirspor'u 3-2 yenerek elde eden Samsun ekibi, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek ikinci galibiyetini elde etmek istiyor.

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Lubomir Satka, Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşma, 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

Kaynak: AA / Spor

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