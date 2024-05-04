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Yılport Samsunspor, Trabzonspor'u 3-1 Yendi

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendi. Karşılaşmayı Samsunspor, ilk yarıda bulduğu gollerle kazandı.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 61 Yunus Emre Çift), Alim Öztürk (Dk. 61 Schindler), Van Drongelen, Bola, Benasser (Dk. 82 Osman Çelik), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 82 Tait), Raman (Dk. 67 Muja), Holse, Moundilmadji

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Evren Eren Elmalı, Fernandez (Dk. 46 Berat Ayberk Özdemir), Baniya, Meunier, Umut Güneş (Dk. 70 Fountas), Mendy, Enis Bardhi, Pepe (Dk. 80 Orsic), Trezeguet (Dk. 60 Visca), Onuachu (Dk. 70 Enis Destan)

Goller: Dk. 14 (Penaltından) Taylan Antalyalı, Dk. 28 Moundilmadji, Dk. 36 (kendi kalesine) Fernandez (Yılport Samsunspor ), Dk. 33 Enis Bardhi ( Trabzonspor )

Sarı kartlar: Dk. 39 Benasser, Dk. 58 Alim Öztürk, Dk, 69 Taylan Antalyalı, Dk. 73 Schindler, Dk. 85 Osman Çelik (Yılport Samsunspor ), Dk. 65 Evren Eren Elmalı, Dk. 87 Berat Ayberk Özdemir ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendi.

63. dakikada Trabzonspor'un atağında Pepe'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Evren Eren Elmalı'nın orta-şut karışımı vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.

74. dakikada misafir takımın kazandığı serbest atışı Enis Bardhi kullandı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk kale çizgisi üzerinde topu iki hamlede kontrol etti.

88. dakikada Samsunspor'un ceza sahası çizgisi üzerinden kazandığı serbest atışı Holse kullandı. Danimarkalı oyuncunun yerden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın ellerine çarpan top oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmayı Samsunspor, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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