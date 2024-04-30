Yılport Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü Trabzonspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde ısınma koşusu ve core egzersizleri ile başlayan idman, pas ç alışmasıyla devam etti.Antrenman, rondo ve dar alan oyunu ile sona erdi.

Sakatlığı devam eden Lubomir Satka antrenmanda yer almadı.

Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.