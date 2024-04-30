Yılport Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma koşusu, core egzersizleri, pas çalışması, rondo ve dar alan oyunu yapıldı. Sakatlığı devam eden Lubomir Satka antrenmanda yer almadı.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü Trabzonspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde ısınma koşusu ve core egzersizleri ile başlayan idman, pas ç alışmasıyla devam etti.Antrenman, rondo ve dar alan oyunu ile sona erdi.
Sakatlığı devam eden Lubomir Satka antrenmanda yer almadı.
Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.