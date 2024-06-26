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Yılport Samsunspor, TFF'nin harcama limitlerine tepki gösterdi

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Yılport Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine tepki göstererek adil olmadığını ileri sürdü. Kulüp, düşük harcama limitiyle mevcut kadrosunu dahi koruyamayacağını belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2024-2025 sezonu için belirlediği harcama limitlerine tepki gösterdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulunca belirlenen ve kulübe bildirilen harcama limitinin adil olmadığı ileri sürüldü.

Harcama limitlerine göre Samsunspor'un ligdeki en düşük bütçeli kulüplerden biri olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarafımıza tebliğ edilen Süper Lig Takım Harcama Limitlerine göre finansal açıdan hiçbir borcu ve sıkıntısı bulunmayan kulübümüz, 2024-2025 futbol sezonunda yüzde 30 sapma dahil 367 milyon 734 bin 972 lira ile düşük harcama limitine sahip kulüplerden biri olmuştur. 2023-2024 futbol sezonunda kulüp harcama limidimiz ilk olarak yüzde 30 sapma dahil 255 milyon 436 bin 367 lira açıklanmış, kulübümüz tarafından sermaye artırımı sonrasına 646 milyon 127 bin 892 liraya yükseltilmiştir. Açıkça görülmektedir ki 2024-2025 futbol sezonu için açıklanan harcama limiti, geçtiğimiz sezondan sermaye artırımı sonrasında elde edilen harcama limitinin neredeyse yarısıdır. Kulübümüzün belirlenen yeni harcama limitleriyle mevcut kadrosunu dahi koruyabilmesi mümkün değildir."

Samsunspor kulübünün hiçbir yere borcu bulunmadığı vurgulanan açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Futbol ailesi dahil hiçbir üçüncü tarafa, kamu kurum ve kuruluşlarına borcu bulunmayan kulübümüz adeta cezalandırılmaktadır. Mevcut talimatın adil rekabeti sağlayamadığı, Türk futboluna yatırım yapan gerçek ve tüzel kişileri teşvik etmekten ziyade onları sindirmeye yönelik olduğu aşikardır. Tüm bu nedenlerle TFF'ye çağrımız güncel mevzuatın, futbolun paydaşlarından gelen talepleri dikkate alacak bir komisyon kurularak yeniden değerlendirilmesi ve düzenlenmesidir."

Kaynak: AA / Spor

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