Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Sahada birçok problem yaşadık

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 kaybettikleri maçta sahada birçok problem yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Gisdol, geçen hafta RAMS Başakşehir'le 0-0 berabere kaldıkları maçın aynı kadrosuyla sahaya çıktıklarını belirterek, "Geçen haftaya göre farklı bir performans gösterdik. Rakibimizin hareketliliği gayet iyiydi. Bizim saha problemlerimiz vardı. Kararlı şekilde bu problemlerin üzerine gitmemiz gerekir. Geliştirmemiz gereken daha birçok yönümüz var. Tabii ki bu yolculuk uzun olacak. Adım adım ilerleyip her hafta daha iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'u ligde tutacaklarını söyleyen Gisdol, "Kesinlikle ligde kalacağımıza inancım tam ama biraz zamana ihtiyacımız var. Tabii ki de fazla zamanımız olmadığını biliyorum ama oyuncularımı daha iyi tanımak için zaman istiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yaparak bu durumdan çıkmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.