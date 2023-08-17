Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Üç büyük takım her deplasmanda favoridir

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Eroğlu, üç büyük takımın her deplasmanda favori olduğunu belirtirken, takım olarak iyi mücadele edeceklerini ve güzel bir netice almak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Üç büyük takım, Türkiye'nin neresinde olursa olsun her gittiği deplasmanda dahi maçın favorisidir." dedi.

Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 21 Ağustos Pazartesi günü sahalarında Fenerbahçe ile yapacakları maçı değerlendirdi.

Lige EMS Yapı Sivasspor beraberliğiyle başladıklarını hatırlatan Eroğlu, "Sivasspor'la başlayan lig serüvenimiz, beraberlikle biten bir maç. Aslında baktığınızda güzel bir başlangıç. 11 yıl aradan sonra çıktığımız ilk Süper Lig maçında özellikle ligin gediklisi ve birlikte oynayan bir kadrosu bulunan Sivasspor deplasmanından beraberlikle dönmemiz lige iyi bir başlangıç yapmamızın göstergesidir. Şu an önümüzde Fenerbahçe maçı var, tabii ki üç büyük takım, Türkiye'nin neresinde olursa olsun her gittiği deplasmanda dahi maçın favorisidir. Kaliteli bir kadro kurdular. Tabii ki hedefleri şampiyon olmak, Avrupa kupalarında ilerlemek. Bunun hepsini biliyoruz. Biz de tabii ki yavaş yavaş bu lige adapte oluyoruz. Kendi sahamızda, taraftarımızın önünde iyi mücadele edecek, iyi oyun organizasyonları yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Eroğlu, Fenerbahçe karşısında güzel bir netice almak istediklerini belirterek, "Sahada iyi mücadele vereceğiz. Tabii ki Samsunspor her maça en iyi şekilde hazırlanır, kazanmak için çıkar. Sonuçta rakibin gücünü biliyoruz. Analizlerimizi yapıyoruz. Rakibin gerçekten güçlü yanları var. Onlara karşı alacağımız önlemler değerli ve önemli ama burada bizim de tabii ki maçla ilgili birkaç planımız olacak. Sonuçta taraftarımızın önünde oynayacağız. 11 yıl sonra Süper Lig'de ilk defa taraftarımızın önüne çıkıyoruz. Bu maç karnaval havasında olacak. Çok sayıda taraftarımız olacak ve onların oyunculara vereceği destek tabii ki bir olumlu katkı sağlayacaktır. Pozitif bir etki yaratacaktır. Sonuçta güzel ve keyifli bir maç olacak diye söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli oyunculara tek tek önlem almayacaklarını da vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti.

"Fenerbahçeli futbolculara bire bir önlem almayı çok düşünmüyorum. Tabii ki oyunun belli bölümleri önemli. Duran topları var, işte belli aksiyonlarda bunlar geçerli olabilir ama sonuçta biz bir takım hüviyetinde oynamak zorundayız. Takım olarak önlem almak zorundayız. Evet bire birde çok etkili oyuncuları var. Bunu net bir şekilde görüyoruz ama bizim de takım oyununu, oyun sistemini özellikle savunma bölümünde en iyi şekilde uygulamamız gerekiyor. Sadece savunma yaparak maçı tamamlayamayız. Hücum da yapmak zorundayız, onun için bire bir önlem almayacağız."

Öte yandan Samsun ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Eroğlu yönetiminde pas çalışması yapan oyuncular, daha sonra taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.

Antrenmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile anlaşmaya varan Tangue, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Barış Alıcı'nın da aynı takımla anlaştığı için idmana katılmadığı bildirildi.