Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: 'Geri Gelme İsteğimiz Vardı Ama Maalesef Gerçekleşmedi'

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-0 yenilen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, "Geri gelmek istedik, goller bulmaya çalıştık ama ne yazık ki bugün gerçekleşmedi." dedi.

Gisdol, Mersin Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda istedikleri performansı sergileyemediklerini ve enerjilerinin olmadığını söyledi.

Fazla pozisyona giremediklerini dile getiren Gisdol, şöyle konuştu:

"Geri gelmek istedik, goller bulmaya çalıştık ama ne yazık ki bugün gerçekleşmedi. Sonucunda da kaybettik. Oyuncularımız ocaktan beri uzun süredir gerçek anlamda tatile girmemiş ve dinlenememişlerdi. Dinlenemedikleri için biraz yorgun oldukları dönemler de oldu. Oyuncularıma da milli aranın iyi geleceğini düşünüyorum."

Gisdol, Lumobir Satka'nın sakatlık nedeniyle maçın 27. dakikasında sahayı terk etmesine değinerek, "Umarım sakatlığı ciddi değildir, milli takıma gidip oynayabilir çünkü onun hayaliydi. Umarım, milli takımdan dönüp bize en iyi katkıyı vermek için ligin geri kalan 8 haftasında oynayabilir." ifadelerini kullandı.