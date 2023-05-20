Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yeni sözleşme imzaladı

Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yeni sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Başkan Vekili Veysel Bilen, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile İstanbul'da iki gün süren Süper Lig planlamasını tamamladı. Görüşmelerin ardından takımı Süper Lig'e çıkaran Eroğlu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı. İcra kurulunun da tam kadro katıldığı toplantılarda takımın yol haritasi belirlendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Canbulat - Spor

Yüksel Yıldırım Hüseyin Eroğlu Samsunspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title