Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yeni sözleşme imzaladı

Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Başkan Vekili Veysel Bilen, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile İstanbul'da iki gün süren Süper Lig planlamasını tamamladı. Görüşmelerin ardından takımı Süper Lig'e çıkaran Eroğlu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı. İcra kurulunun da tam kadro katıldığı toplantılarda takımın yol haritasi belirlendi.