Üye Girişi
Haberler

Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı Berabere Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Bahattin Şimşek, Emir Eray Eyisoy, Hakan Karabalcık

Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Alim Öztürk, Soner Gönül, Benasser, Tait, Ntcham, Fofana, Holse, Moundilmadji

Siltaş Yapı Pendikspor : Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir, Lusamba, Midtsjö, Ndiaye, Halil Akbunar, Thiam, Umut Nayir

Sarı kart: Dk. 45+1 Umut Nayir (Siltaş Yapı Pendikspor )

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

17. dakikada misafir takımın atağında Lusamba'nın pasında Halil Akbunar ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluştu. Bu futbolcunun plase vuruşunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

27. dakikada Samsunspor atağında, Ntcham'ın sol çaprazdan altıpas içine yerden pasında Moundilmadji'nin ön direkte ayağının ucuyla dokunduğu top, defansa çarparak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Pendikspor Samsunspor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramı tatilinde ücretsiz köprü ve otoyollar Fatiha Suresi okunuşu ve anlamı, meali nedir? Fatiha Suresi dinle! Fatiha Sûresi kaç ayettir, kaç ayetten oluşur? Hayat eş anlamlısı nedir? Hayatın eş anlamlısı ne? Hayat kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Hayatın zıt anlamlısı var mı? Cevap eş anlamlısı nedir? Cevabın eş anlamlısı ne? Cevap kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Cevabın zıt anlamlısı var mı? Akıl eş anlamlısı nedir? Akılın eş anlamlısı ne? Akıl kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Akıl zıt anlamlısı var mı? Oğlak Burcu özellikleri nedir? Oğlak burcu erkeği, kadını özellikleri neler? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Kuzey Marmara Otoyolu bayramda ücretsiz mi? Bayramda hangi yollar ücretsiz 2024? Tarihte bugün ne oldu? 11 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Nisan'da yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 10 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Nisan'da yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 8 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Nisan'da yaşananlar! 7 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 7 Nisan'da ne oldu? 7 Nisan ne günü? 7 Nisan'da doğan ünlüler! 6 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 6 Nisan'da ne oldu? 6 Nisan ne günü? 6 Nisan'da doğan ünlüler! NO Pelicans Orlando Magic NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 5 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title