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Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak

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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde çıktığı 30 karşılaşmada 36 puan toplayan Samsun ekibi, rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü. Kırmızı-beyazlı ekip, Pendikspor'u mağlup ederek alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Emre Kılınç ve sakatlığı süren Lubomir Satka dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Pendikspor 1-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Pendikspor Samsunspor Karadeniz Samsun Spor Güncel Haberler

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