Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor deplasmanında
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak. Samsun ekibi, galibiyet serisini sürdürerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.
Ligde geride kalan 11 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik alan Samsun ekibi, 8 puan topladı.
Oynadığı son 2 maçı kazanan Yılport Samsunspor, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürüp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Pendik Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Pakkan yönetecek.
Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Fofana, Dimata ve Bedirhan Çetin'in, Pendikspor maçı kadrosunda yer almadığı öğrenildi.