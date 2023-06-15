Yılport Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri açılıyor

Samsunspor'un altyapısında yer alan sporcuların kullanımı için yapılan tesisler, 19 Haziran Pazartesi günü açılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan da davet edildi.

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'un altyapısında yer alan sporcuların kullanımı için yapılan tesisler, 19 Haziran Pazartesi günü açılacak. Saat 17: 00'de başlaması planlanan açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Galler Futbol Federasyonu Başkanı Trefor Lloyd-Hughes davet edildi.