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Yılport Samsunspor, Mohamed Ihattaren ile prensip anlaşmasına vardı

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, geçen sezon Juventus oynanan Hollandalı futbolcu Mohamed Ihattaren ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Ihattaren, yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, geçen sezon Juventus oynanan Hollandalı futbolcu Mohamed Ihattaren ile prensip anlaşmasına vardığını bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Juventus FC forması giyen hücum oyuncusu Mohamed Ihattaren ile prensip anlaşmasına varmıştır. Ihattaren bu gece yarısı Samsun'a gelecek olup yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisi ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Juventus Spor Haberler

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