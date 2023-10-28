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Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Samsun ekibi, galibiyet hasretine son vermek için mücadele edecek.