Yılport Samsunspor, L'ubomír Satka'yı transfer etti

Slovakyalı defans oyuncusu L'ubomír Satka, Yılport Samsunspor'a transfer oldu. 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Süper Lig'in yeni takımı Yılport Samsunspor, Slovakyalı defans oyuncusu L'ubomír Satka'yı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, en son Polonya ekibi Lech Poznan forması giyen L'ubomír Satka ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, Slovakya Milli Takım'da da forma giyen tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.