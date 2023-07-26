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Yılport Samsunspor, Kingsley Schindler'i kadrosuna kattı

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Ganalı futbolcu Kingsley Schindler'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Schindler ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Ganalı futbolcu Kingsley Schindler'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten açıklamada, "Kulübümüz en son 1. FC Köln forması giyen Gana Milli Takımı orta saha oyuncusu Kingsley Schindler ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Spor

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