Yılport Samsunspor, Kingsley Schindler'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Ganalı futbolcu Kingsley Schindler'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Schindler ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Ganalı futbolcu Kingsley Schindler'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten açıklamada, "Kulübümüz en son 1. FC Köln forması giyen Gana Milli Takımı orta saha oyuncusu Kingsley Schindler ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle." ifadesine yer verildi.