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Yılport Samsunspor, Kasımpaşa'yı 4-2 Yendi

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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Moundilmadji, Emre Kılınç, Ntcham ve Yasin Özcan gol attı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Furkan Ürün

Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Alim Öztürk (Dk. 77 Van Drongelen), Moundilmadji, Ntcham (Dk. 80 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 71 Fofana), Tait (Dk. 77 Osman Çelik), Holse, Tirpan, Soner Gönül, Satka, Taylan Antalyalı (Dk. 71 Muhammed Gümüşkaya)

Kasımpaşa : Gianniotis, Claudio Winck (Dk. 83 Erdem Çetinkaya), Tuncer Duhan Aksu, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Ngoy (Dk. 63 Nuno da Costa), Hajradinovic, Ouanes (Dk.83 Taylan Utku Aydın), Dries Saddiki, Aytaç Kara (Dk. 71 Gomis), Yasin Özcan

Goller: Dk. 11 ve Dk. 22 Moundilmadji, Dk. 60 Emre Kılınç, Dk. 75 Ntcham (Yılport Samsunspor ), Dk. 90 Yasin Özcan, Dk. 90+5 Nuno da Costa ( Kasımpaşa )

Sarı kart: Dk. 44 Ntcham (Yılport Samsunspor )

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-2 yendi.

50. dakikada ev sahibi takım mutlak bir golü kaçırdı. Ani gelişen atakta Moundilmadji'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Ntcham, ceza sahası içine girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak ön direğe çarparak auta çıktı.

60. dakikada Samsunspor farkı 3'e çıkardı. Taylan Antalyalı'nın pasında sağ çaprazda topu önüne alan Emre Kılınç, düzgün bir vuruşla kaleci Gianniotis'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

75. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Ceza sahasın içindeki Muhammed Gümüşkaya'ın yerden pasında Ntcham, altı pas içinde topla buluştu. Kamerunlu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Gianniotis'in parmaklarına çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak hakem Zorbay Küçük ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. VAR odasının uyarısı üzerine Küçük, orta noktayı gösterdi. 4-0

90. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e indirdi. Sol çaprazdan Hajradinovic'in kullandığı korner atışında ön direkten dönen topu, Yasin Özcan tamamladı. 4-1

90+5 dakikada misafir takım 2. golünü kaydetti. Hajradinovic'in pasında ceza sahası içindeki Nuno da Costa düzgün bir vuruşla farkı 2'ye düşürdü. 4-2

Karşılaşmayı Karadeniz ekibi 4-2 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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