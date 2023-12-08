Haberler ›› Spor ›› Yılport Samsunspor, Kasımpaşa ile karşılaşacak

Yılport Samsunspor, Kasımpaşa ile karşılaşacak

8 Aralık 2023 11:39 Son Güncelleme: 11:40 Abone Ol

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi, galibiyet serisini sürdürmek için mücadele edecek.