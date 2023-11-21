Yılport Samsunspor, Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekmek İçin Mor Forma Kullanacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için sosyal medya paylaşımlarını 'mor' renkte yapacağını duyurdu. Ayrıca, kasım ayı içinde futbolculara ve üniversite öğrencilerine kadına yönelik şiddet konusunda eğitim verileceği belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için sosyal medya paylaşımlarını 'mor' renkte yapacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 Kasım'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olarak belirlediği belirtildi.

Dünyanın en ağır forması sloganıyla 15 farklı dilde "Kadına şiddete hayır" yazan mor forma çıkaran Samsun ekibi, kasım ayının son haftasına kadar sosyal medya paylaşımlarını 'mor' forma ile yapacağını duyurdu.

Kadına yönelik şiddete toplumun her kesimin tepki göstermesi gerektiği kaydedilen açıklamada, kadına yönelik şiddet konusunda kasım ayı içinde futbolculara ve üniversite öğrencilerine eğitim verileceği vurgulandı.