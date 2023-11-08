Yılport Samsunspor-İstanbulspor Maçının İlk Yarısı İstanbulspor'un 1-0 Üstünlüğüyle Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sağanak yağış nedeniyle ertelenen Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçının ilk yarısı, misafir takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İstanbulspor'un golünü Emir Kaan Gültekin attı.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Burak Şeker, Mert Bulut, Ali Can Alp

Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Schindler, Satka, Drongelen, Soner Gönül, Bennasser, Osman Çelik, Emre Kılınç, Laura, Marc Bola, Moundilmadji

İstanbulspor : Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Mamadou, Emir Kaan Gültekin

Gol: Dk. 41 Emir Kaan Gültekin ( İstanbulspor )

Sarı kart: Dk. 33 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor )

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sağanak yağış nedeniyle ertelenen Yılport Samsunspor- İstanbulspor maçının ilk yarısı, misafir takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşma 11. dakikada İstanbulspor'un taç atışı ile başladı.

38. dakikada Samsunspor'un atağında sağ çaprazdan Emre Kılınç'ın ortasına altı pas içindeki Larua kafayla vurdu, topu kaleci Jensen bloke etti.

41. dakikada İstanbulspor öne geçti. Muammer Sarıkaya'nın defansın arkasına yaptığı ortaya altı pas içindeki Emir Kaan Gültekin, ayağının ucu ile dokundu, top ağlarla buluştu. 0-1

Bu dakikadan sonra iki takımın atakları sonuç vermeyince ilk yarıyı İstanbulspor, 1-0 önde bitirdi.