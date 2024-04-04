Yılport Samsunspor ile Siltaş Yapı Pendikspor Berabere Kaldı
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Bahattin Şimşek, Emir Eray Eyisoy, Hakan Karabalcık
Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Alim Öztürk, Soner Gönül, Benasser, Tait (Dk. 57 Taylan Antalyalı), Ntcham, Fofana (Dk. 57 Muja), Holse (Dk. 85 Raman), Moundilmadji (Dk. 85 Dimata)
Siltaş Yapı Pendikspor : Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Alpaslan Öztürk (Dk. 72 Murat Akça), Emre Taşdemir, Lusamba (Dk. 72 Gökcan Kaya), Midtsjö, Ndiaye, Halil Akbunar, Thiam, Umut Nayir (Dk. 66 Diaby)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Umut Nayir, Dk. 89 Diaby (Siltaş Yapı Pendikspor ), Dk. 90+2 Raman (Yılport Samsunspor )
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor ile Siltaş Yapı Pendikspor 0-0 berabere kaldı.
49. dakikada Samsunspor atağında, Ntcham'ın ortasına altıpas içinde iyi yükselen Alim Öztürk topa kafayı vurdu. Kaleci Erdem Canpolat çizgi üzerinden son anda meşin yuvarlağı çeldi.
52. dakikada misafir takımın atağında Thiam'ın ara pasında ceza sahası içinde Umut Nayir, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak, Okan Kocuk'un ayaklarından döndü.
63. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Moundilmadji'nin ara pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Holse'nin plase vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat'ın parmaklarının ucuna değen meşin yuvarlak direğe çarparak kornere çıktı.
86. dakikada Pendikspor'un atağında Midtsjö'nün ceza sahasına ortasına iyi yükselen Diaby'nin kafa vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu son anda direk dibinde bloke etti.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.