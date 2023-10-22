Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir arasındaki karşılaşma 0-0 berabere sona erdi. 54. dakikada RAMS Başakşehir'in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Samsunspor defansının hatasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahasına pasında Keny, kaleci Okan Kocuk'un üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyon tamamlandıktan sonra hakem Murat Erdoğan, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Karabalcık, Gökhan Barcın
Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Tirpan (Dk. 72 Zeki Yavru), Satka, Drongelen, Soner Gönül, Benasser (Dk. 86 Osman Çelik), Tait (Dk. 83 Muhammet Ali Özbaskıcı), Holse (Dk. 83 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Ercan Kara (Dk. 86 Dimata), Moundilmadji
RAMS Başakşehir : Volkan Babacan, Dubois (Dk. 86 Ömer Ali Şahiner), Ba, Duarte, Opoku, Aleksic (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Deniz Türüç (Dk. 66 Dennis), Keny, Pelkas (Dk. 75 Serdar Gürler), Berkay Özcan (Dk. 75 Eden Karzev), Figueiredo
Sart kartlar: Dk. 42 Emre Kılınç, Dk. 82 Moundilmadji (Yılport Samsunspor ), Dk. 51 Dubois, Dk. 82 Ba (RAMS Başakşehir )
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir arasındaki karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.
54. dakikada RAMS Başakşehir'in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Samsunspor defansının hatasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahasına pasında Keny, kaleci Okan Kocuk'un üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyon tamamlandıktan sonra hakem Murat Erdoğan, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
60. dakikada Samsunspor'un atağında çalımlarla ceza sahası içine giren Emre Kılınç'ın pasında Holse, plase bir vuruşla topu kaleye gönderdi; kaleci Volkan Babacan parmaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
68. dakikada Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan gönderdiği pasa, ceza sahası dışından Holse, yerden sert vurdu, kaleci Volkan Babacan topu son anda yatarak bloke etti.
85. dakikada Samsun ekibinin atağında Benasser'in ortasına altıpas içinde Ercan Kara dokundu, top az farkla auta gitti.
Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.