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Yılport Samsunspor ile İstanbulspor Maçı Yarın Oynanacak

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sağanak nedeniyle ertelenen Yılport Samsunspor ile İstanbulspor arasındaki maç, yarın oynanacak. Maç, 3 Eylül'de yoğun sağanak nedeniyle ertelenmişti ve yarın kaldığı yerden devam edecek. Samsun ekibi, alt sıralardan kurtulmak için galibiyet hedefliyor.