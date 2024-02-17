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Yılport Samsunspor, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak

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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Samsun ekibi, küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligdeki son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrılan Samsun ekibi, 29 puanlı 3 takım arasında averajla 13. sırada yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Gaziantep FK'yi yenerek küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Samsun ekibinde sarı kart cezalısı Olivier Ntcham kamp kadrosunda yer almazken, hafif sakatlığı bulunan Youssef Ait Benasser'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Kaynak: AA / Spor

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